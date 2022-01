Ees on ootamas pakaselised päevad

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge, kohati tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 5–12, rannikul puhanguti 15–18 m/s. Külma on 8–13, saartel ja paiguti rannikul 1–7 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata. Puhub loodetuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja õhtuks on nõrk ning muutliku suunaga.

Külma on 3–9, saartel ja paiguti rannikul kuni 1 kraad, pärastlõunal temperatuur langeb kiiresti.

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartelt alates hakkab lund sadama, vastu hommikut tuleb ka lörtsi, sadu laieneb aeglaselt mandri suunas. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2–8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 12–17, paiguti 21 kraadi, saartel ja kohati rannikul 2–8 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb. Päeval on pilves ilm. Lumesadu laieneb üle maa põhja poole, saartel tuleb ka lörtsi, kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 2–8, Põhja-Eestis kuni 11 kraadi, saarte rannikul võib aga kuni kraad sooja tulla.