Juhtkiri: tublid perearstid

Haljala vallal on tohutult vedanud, et pea pool sajandit rahvast tohterdanud perearsti pensionile suundumine nii valutult möödus ja uus noor arst juba enne staažika doktori viimast tööpäeva ametit üle võtmas oli. Sama hästi ei lähe paljudel teistel omavalitsustel, sest perearsti töö on raske, vastutusrikas ja emotsionaalselt kurnav, kuid maapiirkondade võlud ei ole sageli piisavad, et noort inimest sinna elama meelitada.