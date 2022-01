Haljala perearsti mure leidis pärast kaheksat aastat lahenduse

Väikestes asulates ja maakohtades on juba ammu probleem uute perearstide leidmine ja üsna tavaline on vaatepilt, et selles ametis on üksnes vanemad inimesed. Selleks et perearstiamet ahvatlevaks teha, on tarvis praeguste arstide kogemust ja nõu ning kindlasti ka valla või linna toetusmeetmeid. “Ruumide remont on valmis, kuid ideaalis tahaks ka teise majapoole korda teha, kindlasti tegeleme lähiajal,” sõnas Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.