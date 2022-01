Autoralli kalender sisaldab seitset rallit, Viru rallit tänavu ei toimu

Tõsi küll, dokumentide ja tehniline kontroll algavad juba eelmisel õhtul. Kavas on kuus kiiruskatset kogupikkusega 57,3 kilomeetrit. Võistlejate ja ka korraldajate jaoks on kindlasti tegemist säästlikuma variandiga. Üle mitme aasta on kalendris tagasi Paide ralli, ent – meie kohalikele rallisõpradele kindlasti meelehärmiks – ei toimu käesoleval aastal Viru rallit.