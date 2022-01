Maria Klenskaja asutas aastal 2016 Rakvere teatri trupi rändauhinnad – talismanid Aarne ja Ines – inimestele, kelleta etendus poleks võimalik, ja neile, kes on hakkama saanud mingi erilise asja või uperpalliga.

Maria Klenskajale oli omane anda rollidele sügavus ja kihilisus otsekui möödaminnes: kergete täpsete intonatsioonide, tillukeste ilmemuutuste ja žestidega, luua eriliselt puudutavaid lavahetki. "Ja imepärane Maria Klenskaja, kelle rollidest aina kumab midagi tšehhovlikku, hoiab ülehoolitseva ema Mallena väikest universumit koos. Malle on iga ilmaga soojendav nagu tema kootud hiiglasuured kindad, korraga labakud ja sõrmikud," kirjutas Pille-Riin Purje.

Rakveres Pikal tänaval, kus mängiti lavastust "Maailma otsas", olid Maria Klenskaja juured. Seal asus tema vanavanemate kodu. Just vanaema, Pavel Muhveli tütre Maria Muhveli järgi sai näitlejanna oma nime. Rakveres tabas näitlejannat ka suur avastus, et tema vanavanaisale Pavel Muhvelile oli Rakvere ja sealse ümbruskonna rahvas tänulik, sest kui 19. sajandi lõpus algas venestamine, oli "tema, kel ei olnud tilkagi eesti verd," seisnud selle eest, et säilitada eesti keel eesti koolides.