Aarne Leisalu: “Maakonnas oleks vaja inkubaatorit ning toetada ringmajanduslike suhete juurdumist”

Aarne Leisalule tuli oota­matult, et SA Lääne-Viru Arenduskeskuse nõukogu tegi talle ettepaneku hakata keskuse uueks juhiks, ent varasemast ajast olid tal kogemused ja teadmised, kuidas maakondlike arenduskeskuste võrgustik toimib. “Kohtusime nõukogu esimehega ning arutasime arenduskeskuse tuleviku perspektiive ja suundumusi. Esmane ülesanne on, et saaksime programme jätkata ja vähendaksime sisemisi muresid tuleviku suhtes,” rääkis Leisalu esimesest nädalast Lääne-Viru arenduskeskuse juhina.​