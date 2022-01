Kiviõlis ja Uikalas tegutsevad rentslikrahvid ja valmib muusikafilm

Filmi peategelaste Hilse ja Tangu rollides on Kaili Närep ja Markus Truup, kõrvaltegelast Kadi kehastab Rakvere teatri näitleja Jaune Kimmel. Uikala prügilas toimuvates stseenides osalevad lisaks peategelastele taustanäitlejad ning üles võetakse ka koreograafilised stseenid, kuhu on kaasatud tantsijad üle Eesti.

Filmi “Rentsli krahvid” tootmisassistent Margareth Villers rääkis, et film võetakse üles Ida-Virumaal, sest see kant võlub tegijaid eriomase maastiku ja infrastruktuuriga, võimaldades luua täiesti omaette maailma, samas andes ka inimestest hüljatud rajoonidele ja hoonetele uue värvingu. Protsessi kestel tehakse koostööd Ida-Virumaa kohalike inimeste, ettevõtete ja Viru Filmifondiga. Ambitsioonikate ideede realiseerimiseks on saadud toetust Hooandjast.