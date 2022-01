Reedel tuleb kuni üheksa kraadi külma

Puhub loode- ja läänetuul 4–9, puhanguti kuni 12, saartel ja rannikul 7–13, puhanguti kuni 19 m/s, hommikul tuul järk-järgult nõrgeneb. Külma on 8–13, saartel ja paiguti rannikul 1–7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 6–9, puhanguti kuni 12 m/s. Hooti sajab lund ja tuiskab. Nähtavus on mõõdukast halvani. Sooja on 7–9 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata. Puhub loode- ja läänetuul 4–11, rannikul ennelõunal puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb ja õhtuks on muutliku suunaga. Külma on 3–9 kraadi, saartel ja paiguti rannikul kuni 1 kraad, pärastlõunal temperatuur langeb kiiresti.