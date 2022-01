Naaber sulges naabri töökoja uksed

Rehvixi juhatuse liige Priit Videvik lausus, et lihtsam on alla anda ja kogu töökoda ringi ehitada. “Mu advokaat soovitas: sa Priit võid vaielda, kohut käia, raha raisata, võibolla isegi võita, aga kui naaber ei taha sinuga läbi saada, siis lõpuks jääd sa ikka kaotajaks,” resümeeris ta eelmise aasta lõpus hargnema hakanud lugu.

Rehvix OÜ on Rakveres Vabriku tänaval rehvitöökoda pidanud viimased 23 aastat. Tegutsetakse rendipinnal. Töökoja üks iseärasusi on see, et uksed avanevad otse naaberkrundile, mille omanikuks oli kuni eelmise aasta teise pooleni sihtasutus Virumaa Muuseumid.