Uisu- ja suusaradasid hoiavad Porkunis au sees kogukonna elanikud

Porkunis sündinud, vahepeal Tallinnas elanud ja viimastel aastatel Porkunisse tagasi kolinud rajameister Andres Tammsaar on võtnud suusa- ja uisuradade sisseajamise oma südameasjaks. Mootorsaani ja ATV-ga radade sisse sõitmise eest on Tapa vald pakkunud talle kütusekompensatsiooni, aga mees on keeldunud, kuna tema hinnangul muudaks tasu asja kohustuseks. Tema teeb seda, sest talle meeldib seda teha.