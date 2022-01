Marveli fännidel oli hea aasta

Esimene MCU film oli “Raudmees” (2008), millest said alguse filmid, mis kulmineerusid crossover’iga “Tasujad” (2012). Filmi keskmes on Nick Fury ja spiooniagentuur S.H.I.E.L.D. Nad värbavad Tony Starki (Raudmehe), Steve Rogersi (Kapten Ameerika), Bruce Banneri (Hulki) ja Thori, et moodustada meeskond, mis suudab takistada Thori venda Lokit Maad alistamast.