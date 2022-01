Kolumn: ma armastan viisakust, eriti lauas

Hiljaaegu küsisid mult keeleõpilased, kuidas eesti keeles kaastunnet avaldatakse. Selgus, et neil oli seda konkreetselt vaja. Tunnistasin, et eestlasedki ei oska alati kaastunnet avaldada ja pigem väldivad seda. Jõudsime koos arusaamisele, et sõnadest olulisem on olla leinajale toeks, mitte teda ümbritseda vaikimise müüriga, eemalehoidmisega teeme olukorra veel raskemaks.