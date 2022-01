Valiku teinute sõnul oli neil hea meel tõdeda, et esitati väga palju just noori sportlasi. Noorte kandidaatide hulgas oli kaksteist tüdrukut ning kaheksa poissi. Võitjad kuulutatakse välja teisel veebruaril toimuval pidulikul tunnustusüritusel Vinni vallas, kuhu on kutsutud kõik nominendid koos oma treeneriga.