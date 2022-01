Kas korter, maja või mõis? Lääne-Virumaa kinnisvaraturg kihutab muu Eestiga kaasa

Uusarenduste ehitus ei ole Rakveres veel lahti läinud, kuid kõik märgid viitavad sellele, et lähiaastatel see juhtub. Vaadates kasvõi kinnisvaraportaale, on selge, et palju tehinguid tehakse elamumaadega, millele detailplaneering juba tehtud. "Näen, et paari aastaga hakatakse Rakverre ja lähiümbrusesse ehitama kolme-nelja korrusega kortermaju, mis ei ole nii-öelda nišitooted, vaid korralikud projektid koos parkimiskohtade ja mänguväljakutega," kirjeldas kinnisvarabüroo Uus Maa Virumaa juhtiv konsultant ja maakler Margus Punane.