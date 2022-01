Põdruse pere kaotas enne vanaaastaööd tules kogu elamise

Just lühikese autosõidu kauguselt Rakverest oma pere ja lähemate sõprade abiga ehitatud koju jõudnud Tõnu läks kohe uurima, mis katlamajas on juhtunud. Katlaruumi ust avades nägi Põdrusel rehvivahetustöökoda pidav majaperemees, et kütteõlil töötav katel on leekides. Tõnu jõudis vaid elukaaslasele hõigata, et kutsugu päästjad ning viigu lemmikloomad majast välja, ja hakkas leekides katlale lund peale loopima. Edasi arenesid sündmused kiiresti. Leek paistis peagi ka sõiduteele ning möödasõitjad tulid appi tulega võitlema.