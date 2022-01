Juba neljateistkümnendat korda toimunud heategevuslik projekti pered valitakse koostöös omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Luksemburgi Eesti Seltsi president Meelik Mallene kõneles, et LES toetab eeskätt neid peresid, kes ei vaja pidevat sotsiaalabi, vaid on pigem ajutistes raskustes, samas kus kasvavad keerulistele majanduslikele oludele vaatamata tublid ja edasipüüdlikud lapsed.

Toetus on maakondades peamiselt investeeritud laste huviharidusse, sest kui peres on palju lapsi, on see lastevanematele väga suur väljaminek, kuid on parandatud ka elamistingimusi.

"LESilt toetust saanud Väike-Maarja valla peredes on 3 kuni 7 last, toetusega parendavad pered oma elamistingimusi", ütles Väike-Maarja vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo.

Tapa vallast said toetust pered, kes igapäevaselt sotsiaalosakonna toetust ei vaja, saadakse hakkama ka keerulistes oludes. Peredes on 3-4 last. "LESilt saadud toetusega parendatakse laste ja perede elamistingimusi", ütles Tapa vallavalitsuse sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Sille Sõmermaa. Mõlemad omavalitsuse ametnikud kinnitasid, et nii omavalitsused kui ka pered ise olid väga üllatunud sellise aastaalguse kingituse eest ning on siiralt tänulikud Luksemburgi eestlaste seltsile.

Heategevusprojektis osalevad LESi liikmed vabatahtlike annetustega ning oluline panus on alati tulnud ka läbi Luksemburgi Eesti Seltsi jõulupeol toimuva heategevusliku oksjoni, kuhu läbi aastate on toetatava maakonna ettevõtted annetanud pääsmeid etendustele, pidulikke õhtusööke ja spaaprotseduure, turismitalude kinkekaarte jms. Kahel viimasel aastal on jõulupidu ja oksjon COVID-19 tõttu küll kahjuks ära jäänud, seega on tänavune toetusraha kogutud üksnes annetustest.

Eelmistel aastatel on LES toetanud peresid Jõgevamaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saaremaal, Hiiumaal ja Tartumaal.