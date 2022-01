Teedel varitseb suur libeduseoht

Pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed Kesk-Eestis sõidujälgede vahel lumesaju tõttu soolalumesegused, mujal aga valdavalt soolamärjad. Kuna kõrvalmaanteedel on hooldustsükli aeg suurte teedega võrreldes pikem, võivad seal sõiduolud pühapäeval ka keerulisemad olla.

Ilmaprognoosi järgi on pühapäeva õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma ning on jäiteoht. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel võib tulla sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on õhtul nullkraadi lähedal, öösel langeb kohati kuni 7 külmakraadini.