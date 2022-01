Alustavat õpetajat toetav kool on loodud selleks, et äsja selles ametis alustavad pedagoogid saaksid professionaali kaasabil uurida oma tegevust ning leida edasiviivaid lahendusi ja kaasteelisi oma piirkonnas, kodu- ja töökoha lähedal. Aasta esimesel poolaastal toimub kokku kuus kohtumist, mida viib läbi kogenud pedagoog Ene Velström. Lisaks kahele Tapa koolile, on osalejaid veel Kehra Gümnaasiumist, Kose Gümnaasiumist ja Loo Keskkoolist.