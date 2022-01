Juhtkiri: jaurame, jaurame, aga ...

Elektrihinna teema on sama kõrvetav nagu hiiglaslikud elektriarved, mis on inimesteni jõudnud ja maksmist ootavad. Eriti kimpus on need, kel suured majapidamised ja/või elekterküte. Neeruti mõisa omanikud postitasid nädalavahetusel sotsiaalmeediasse kaebekirja, kuidas üüratu elektriarve on jalad alt löönud.