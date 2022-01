Igaühel on õigus elektrile

Õhtulehe 6. jaanuari juhtkirjas kirjutatakse: “Kuigi koroona on haaranud kõik valitsuse meeled ja energia, on viimane aeg pöörata tähelepanu lähenevale sotsiaalsele katastroofile.” Õhtuleht prognoosis, et lähikuudel kasvab inimeste meeleheide seoses hinnatõusuga kõrgele tasemele.