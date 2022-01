Rakveres muutub jäätmeveo korraldus

Lisaks uuele vedajale toob uus periood kaasa veel mõned muudatused, mida selgitab lähemalt Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka. „Jäätmeseaduse järgi tuleb kõigil alates uuest hankest hakata eraldi koguma biojäätmeid. See tähendab, et kõikides kodudes, ettevõtetes, asutustes ja mujal, kus biojäätmeid tekib, tuleb panna biojäätmed teistest jäätmeliikidest eraldi ja suunata need ringlusse. Ringlusse suunamise võimalusi on kaks: anda üle jäätmevedajale või kompostida,“ märkis Sikka.