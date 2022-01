Lugejad armastavad laulvaid languste, lahutust ja Leonorat

Lugemisega oli üsna hästi: ehkki lugejaid oli pisut vähem, oli laenutuste arv samal tasemel kui eelmisel aastal, võttis 2021. aasta kokku Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg. “Kui inimesi jääb vähemaks, siis ega lugejaid juurde ei tule ju kuskilt,” selgitas ta. “Positiivne on see, et need, kes lugesid, lugesid veidi rohkem kui varem.” Iga lugeja laenutas aasta jooksul 26 teavikut ehk pisut üle kahe raamatu kuus.