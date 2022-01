Mida sagedamini raamatukogus käime, seda rohkem see areneb

Raamatukogud on miski, mida sageli võetakse iseenesestmõistetavana. Me kõik oleme harjunud, et nad lihtsalt on olemas, ja ega nendest eriti palju räägita. Seepärast on väga tänuväärne, et 12. jaanuaril alanud raamatukogude teema­aasta toob raamatukogud oma murede ja rõõmudega avaliku tähelepanu keskmesse ning võimaldab ühiskondlikul ja kogukondlikul tasandil nende rolli lahti mõtestada.