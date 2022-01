Repliik: lihtsad lahendused raskel ajal

Ka mitte seda, et praegune valitsus teeks kõike õigesti. Ma ei tea, kui kõrged on peaministri empaatiaproovide tulemused, ega seda, millisel skaalal seda mõõdetakse. Kuid tean, et kord juba kriisis olles on vastutaval kohal viibida kõige keerulisem.

Kõik paistavad teadvat, mis on populism. Kuni hetkeni, mil on vaja tunnistada, et populismiga tegelevad absoluutselt kõik poliitilised jõud. Neil, kes parasjagu võimu juures pole, on selleks soodsamad võimalused. Eriti kui nende fänniklubi paistabki päriselt uskuvat, et me oleme oma elektriarveid kogu aeg maksnud otse valitsusele.