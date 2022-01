Riigimetsast toodi pühadeks üle 9000 jõulukuuse

Sarnaselt varasematele aastatele kinkis RMK ka tänavu kuuski laste asenduskodudele ja seekord esmakordselt ka Eesti suurematele haiglatele, et tuua jõulurõõmu meditsiinitöötajatele ja patsientidele. „Oleme rõõmsad, et metsast ise kuusetoomise tava on hulganisti järgijaid leidnud – on ju väga tore enne pühi üheskoos metsa minna, sealt sobivat puud otsida ning retke käigus mõnusalt ka aega veeta,“ märkis RMK peametsaülem Andres Sepp.