Valusasti hammustanud arved võivad paisutada piletihindu

Kiviõli seikluskeskuse üks asutaja ja eestvedaja Madis Olt kõneles, et viimane elektriarve oli paras ehmatus. “Kulus kogu meie talve elektrieelarve: 45 000,” nentis Olt ja tõdes, et varasematel aastatel on selle summa eest saanud terve talve elektrit tarbida. Õnneks on ilm hea olnud ja lund praegu jagub. “Sellise raha eest ei taha lumekahureid käima panna,” tunnistas Olt. Tõstukeid aga kondiaurul ei liiguta ja valgustusest loobuda ei saa. Milliseks kujuneb järgneva kolme kuu ilm ja kui palju inimesi mäel käib, ei tea keegi. “Koolivaheaeg oli tore. Kui seda poleks ka olnud, siis ma isegi ei kujutaks ette, kuidas edasi minna,” tunnistas Olt. “Jätagi teenus pakkumata,” lisas ta mõrult.

Mees kõneles, et üks asi on oma arve tasumine ja teine see, kuidas meelelahutusvaldkonnas inimesed käituvad. Mäesuusatamine ning lumelauasõit ei ole hädavajalikud tegevused. Eriti kaalutakse väljaminekuid nüüd, mil kodune elektriarve väga paljudel põlved nõrgaks võttis. “Kust sa neid inimesi siia tood, nad peavad kodus oma arved ka ära maksma,” lausus Olt. Eile õhtul tulidki Kiviõli seikluskeskuse eestvedajad kokku ja hakkasid plaane tegema, kuidas edasi minna. “Võibolla hakkame tund aega varem kinni panema, et kokku hoida,” pakkus Olt ühe võimaluse välja ja lisas, et kui vähegi võimalik, seikluskeskus piletihinda ei tõsta. Tema sõnul on praegu Kiviõlis võrreldes teistel Eesti suusamägedel küsitavaga kõige odavam hind. Kui aga muud üle ei jää, tuleb ka Rakverest 37 kilomeetri kaugusel asuvas tehismäele rajatud keskuses piletihinda kergitada. Oldi sõnul ei saa seda välistada.