Kuuba turismikaart kuulub Swedbanki hinnangul sanktsiooni alla

Signe ja Rainer istuvad oma Tamsalu kodus Londoni taksos, sest Rainer on “kiiksuga tehnikahuviline” ja talle meeldib soetada kummalisi liikureid. Koer Tommi läks aga kahjuks koerte taevariiki – see foto on tehtud aasta tagasi. FOTO: Marianne Loorents