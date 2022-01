Teed on kogu Eestis väga libedad. Pilt on illustreeriv. FOTO: Marianne Loorents

Kell 15.30 teatati, et Kadrina vallas Udriku külas oli toimunud liiklusõnnetus, kus sõiduautoga Nissan teisest sõidukist möödasõitu sooritanud juht oli sõitnud otsa ees liikunud sõiduautole Ford. Inimesed viga ei saanud, juhid olid kained ja juhtimisõigusega.

Teed on libedad ning sõidukijuhtidel tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus. Oluline on ka piisava pikivahe hoidmine, et võimalikku otsasõitu teisele sõidukile vältida.