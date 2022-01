Lähipäevil kõigub temperatuur kahe pluss- ja 11 miinuskraadi vahel

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd on Lääne-Eestis kohati lörtsi- ja lumehooge. Puhub loodetuul 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks. Päeval on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub loodetuul 5–11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –2, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi, pärastlõunal temperatuur kõikjal langeb. Teedel on libeduseoht.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3–8, hommikul tugevneb saartel ja rannikul edelatuul kuni 10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul vahemikus –3 kuni +1, mandri sisealadel –5 kuni –11 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama ning sadu laieneb üle mandri, suureneb jäiteoht, sisemaal sajab ka lund ja on tuisku. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Ida-Eestis on veel kuni –2 kraadi.