Gümnasistid soovivad rahvaalgatusega eksamite vabatahtlikuks muutmist

Pöördumine algab sõnadega: “Tehke palun 12. klassi eksamite sooritamine vabatahtlikuks,” seisab avalduses, mille autor on 18-aastane abiturient Alexandra Dzhikaeva. Neiu, kes ei soovinud nimetada, kus koolis ta õpib, selgitas, et otsustas koostada pöördumise, sest just selleaastased abituriendid on pidanud kõigil kolmel keskkooliaastal kokku puutuma digiõppega. Dzhikaeva toob pöördumises esile, et hoolimata digiõppe sobilikkusest osale õpilastest, leidub neid, kellel ei ole olnud võimalust tulenevalt probleemidest internetiühendusega, lärmakast kodusest keskkonnast, distantsõppel ebapiisavast õpetamise ja õppimise kogemusest õppeaineid täies mahus omandada. Pöördumises selgitatakse, et distantsõppe tõttu on jäänud ära tunde, mistõttu ei ole õpilased saanud keskenduda õppele ja osa teadmisi on jäänud omandamata.