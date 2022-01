Moonaküla Muusikaakadeemia toob kuulajateni talvekava

Talvekava produtsendi ja ühtlasi trio laulja Toomas Kralli sõnul plaaniti esmaesitust juba detsembrikuusse, kuid koroonaviirus tegi plaanis omad korrektiivid. "Nüüd on kõik liikmed kenasti ree peal tagasi ja loodame, et nii jääbki," lausus Krall. Produtsendi sõnul jäävad küll kavast välja mõned üdini jõulusisulised palad, kuid asemele on õpitud mitu huvitavat ja ehk ka üllatavat talvepala. "Kava on üles ehitatud põhimõttel, et kuulajail oleks nii äratundmisrõõmu kui ka värskemaid emotsioone," lisas trio kunstiline juht ja pillimees Peep Pihlak.