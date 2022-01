"Miks ma selle raamatu kirjutasin? Enamik inimesi läheb elu jooksul vähemalt korra lahku – olgu see siis kahe, viie või kahekümne viie aasta pikkusest suhtest. Sageli on lahutuse keskel ümberringi põletatud maa. Inimesed on sandistatud, isegi aastateks. Minu suur soov oli vältida tüli meie lahkumineku käigus. Kui kasvõi üks paar lahendab vastasseisu heasoovlikult, või mis veelgi uhkem, leiab indu koos jätkamiseks, siis on raamat õnnestunud," selgitas autor. Pereterapeut Katrin Saali Saul kirjeldab "Lahutust" kui küpse naise elutarka mõtisklust, mis on kantud armastusest elu ja iseenda vastu.