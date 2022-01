Haigla juht: libedusega on traumade arv kasvanud

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et reede hommikul tööle saabudes oli esimene temani jõudnud info, et EMO-sse on traumade tõttu saabunud tavalisest rohkem patsiente, seda valitseva libeduse tõttu. "Kukuvad igas vanuses inimesed, aga peamiselt eakad, kellel tasakaalu hoidmisega keerulisem," ütles Suurkaev.