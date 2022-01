Kõik tuleb järgemööda läbi tunda, ütleb Martin Algus. Ma saan aru. Kõik tuleb läbi tunda, kui lein on murdnud perre ja parata sinna ei saa. Ka siis, kui esiotsa näib, et sellega toime ei tule, et see on nii ilmvõimatu, tuleb kõik järgemööda läbi tunda.