Muusikaviktoriini reeglid ja tingimused on lihtsad: maksimaalselt kuueliikmelisel meeskonnal peab olema nimi, nutiseadmeid appi võtta ei või. Et punktid kirja saada, tuleb ära arvata esitatava teose pealkiri ja autor/bänd. Auhinnafondi panustab iga mängija ühe euro, mis on ühtlasi osavõtumaks.