Näitusel olevad teosed käsitlevad moonutusteta peegeldusi nii valitud kui ka juhuslikult kaamera ette sattunud motiividest. Teoste eesmärk on anda realistlikult käsitletav emotsionaalne pettekujutlus, miski, mis jääb esmalt varju, ent mida me sisemuses otsime; tükike baasolemust, mida on tarvis paremaks mõistmiseks või just mõttetuks seostamiseks tänases päevas.