Kolumn: ahnepäitsude uus kepphobune

Ainus töö, mida ma teha oskan, on tõlkimine. See on aju ja silmi kurnav, ajamahukas, rutiinne ja pahatihti alatasustatud. Paratamatult hakkad mõtlema, kuidas vähem töötades rohkem teenida. Selleks ei pea vargile minema, sest on ka seaduslikke võimalusi. Jõukamad ja targemad kauplevad aktsiatega, vaesemad ja rumalamad mängivad lotot.