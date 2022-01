Nädala kaja: kangelased seniks, kuni saabub palgapäev

Olen meie maakonna päästjatega sadu kordi kohtunud ja rääkinud. Elumajade tulekahjudel, liiklusõnnetustel, maastikupõlengutel, haledalt kräunuva kaevu kõrval ja nii edasi. Need mehed ja naised on tehtud teisest puust, nad ka päriselt ei karda mitte midagi või kedagi. Nad päästavad meie vara ja elu, millegi ees risti ette löömata. Enamikul normaalsetest inimestest on päästjate vastu lõputu austus.