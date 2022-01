Piinlikud naljakad seigad meie elus

Üks meie kandis tegutsenud poliitik on näiteks politseile valeväljakutse teinud. Mitte pahatahtlikkusest, vaid hajameelsusest. Sõitis oma töökohast autoga lõunat sööma, sai seal tuttavaga kokku, hakkas jutlema ja asju ajama ning tuli tuttava autos töö juurde tagasi. Pärast päevatöö lõppu, kui ta töökoha eest enam sõiduriista ei leidnud, arvas ta, et see on varastatud, ja helistas politseisse. Pool tundi hiljem leidsid politseinikud auto söökla eest üles.