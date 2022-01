Kunstirahva eeskuju ja õpetaja – Melanie Eiskop 20. VII 1932 – 31. XII 2021

CV

Melanie Eiskop kirjutas 80. sünnipäeva puhul avatud taimetrükitehnikas maalide näituse juurde oma elust nõnda:

“Olen elupõline rakverelane. Hariduse sain Rakvere I Mittetäielikus Keskkoolis Tööstuse tänavas. Jätkasin Rakvere Kohaliku Tööstuse Tehnikumis, erialaks rõivaste tehnik-konstruktor-modellist. Sellel erialal töötasin 22 aastat.

Kunstiõpinguid alustasin 1976. a Tartus kujutava kunsti kaugõppekursustel, mille lõpetasin 1989. a. Samal ajal õppisin ka Tallinnas Villu Tootsi kirja-kunstikoolis, mille lõpetasin 1985. a. Seejärel asusin õppima portselanimaali Tallinnas KETA klubi juures Silvia Hiibuse juhendamisel. Palju on minu kunstiõpinguid suunanud Valli Lember-Bogatkina.

Maalitehnikaist on südamelähedane pastellmaal, suureks eeskujuks Ants Laikmaa. Kahjuks minu juhendaja Tartus kunstnik Silvia Jõgever ei vallanud pastelltehnikat ja nii jäin sel alal iseõppijaks.

Uudse tehnikana avastasin enda jaoks taimetrüki. See on aega ja kannatust ning head kompositsioonitaju nõudev tehnika. Mind paelus võimalus kasutada lihtsaid taimi loodusest millegi kauni ja nauditava loomiseks. Olen aastate jooksul korraldanud sel alal mitmeid näitusi nii kodu- kui välismaal. Olen õnnelik ja loodan, et suudan oma töödega vaatajatele rõõmu pakkuda.”