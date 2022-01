Rakvere lähistel veiklesid öösel virmalised

"Märkasin Facebookis postitust, et Haljala kandis oli virmalisi nähtud," rääkis ta. "Kuna ma olen lapsepõlvest saati tahtnud virmalisi näha, siis otsustasin öösel välja minna – äkki näen ära? Ja natuke pärast südaööd Arkna lähistel ja ühtäkki läkski taevas roheliseks! Väga võimas vaatemäng! Pildistada sain küll ainult telefoniga ja kvaliteet on nagu on, aga elamus on käes."