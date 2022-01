Veedla sõnul on tegemist Eesti absoluutse rekordiga. "Vaatasin e-elurikkuse andmebaasist, kas üldse kuskil kunagi nii palju väikepütte korraga nähtud on ning leidsin, et sel sajandil on korra küll 14 lindu korraga nähtud, aga see oli Võrumaal 2014. aasta septembris, enne rändeperioodi," ütles ta.