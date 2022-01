Kohus märkis, et tapmiste ohvriteks olid enamasti üksikud eakad inimesed, kellelt Borissov koos kuriteokaaslastega üritasid leida raha ja väärtuslikke esemeid. "Tapmised pandi toime raskendavatel asjaoludel, sealhulgas eriti piinaval viisil. Kahel korral kuriteo varjamiseks süüdati ka ohvrite maju, mis põlesid maha," tõdes kohus.

Kohus märkis ka, et juba karistuse kandmise ajal karistati teda uue vägivallakuriteo eest vanglas. "Seetõttu tema hea käitumine viimasel ajal, kuid ta asub avavanglas, ei veena kohut tema täielikkus ohutuses," nentis kohus.

1994. aasta 11. oktoobril otsustasid Borissov ja Solodov purjuspäi ärandada Saka piimafarmist auto GAZ-52 ning tungisid öösel farmi administratiivhoonesse, et võtta sealt garaaži võtmed. Neid märkas farmi kurttumm valvur, 63-aastane Ants, kuid Borissov ja Solodov peksid teda kuni too teadvuse kaotas. Samal ajal oli administratiivhoone brigadiri ruumis raamatupidaja, 53-aastane Mare, kelle Borissov ja Solodov otsustasid samuti tappa.

Süüdistuse järgi lülitasid kurjategijad välja farmi välisvalgustuse, Solodov tungis brigadiri tuppa ning lõi seal valveruumist kaasa võetud metalltoruga naisele korduvalt pähe. Kui naine kaotas teadvuse ja kukkus põrandale, jätkas Solodov tema peksmist. Uskudes, et naine on surnud, võtsid Borissov ja Solodov ruumist garaaživõtmed ja lahkusid, kuid farmi auto jäeti ärandamata. Samal hommikul avastati veretöö ohvrid ja toimetati Kohtla-Järve haiglasse, kus valvur suri teadvusele tulemata kaks kuud hiljem. Raskelt vigastatud naise elu õnnestus arstidel päästa.

1994. aasta 11.oktoobril tapsid purjus Borissov, Ojala ja Solodov vara saamiseks Ida-Viru maakonna Kohtla vallas Kolga-Saka küla elanikud, 69-aastase Valentina ja tema invaliidist abikaasa, 73-aastase Alberti. Mõrtsukad said majast jahipüssipadruneid ja mõnesugust väheväärtuslikku kraami ning süütasid kuriteojälgede varjamiseks maja.

Seaduse järgi on eluaegsest vangistusest võimalik tingimisi vabaneda, kui on kantud 25 aastat. See tähtaeg saabus meestele 2019. aastal, kuid toona ei pidanud kohtud meeste vabastamist põhjendatuks.