Kliimamuutustele tähelepanu pööramine ning turvaliste rändekogemuste tagamine võib olla võimaluseks suurte ülemaailmsete muutuste loomisel. Tihti on keeruline otsustada, kuidas me selliste suurte muutustega suhestume – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome. Mondo noortekonkursi eesmärk on kutsuda noori neil teemadel mõtisklema, arutlema ja ennast väljendama.