"Turvalise ühiskonna tagamisel on vanglaametnikul küll pea nähtamatu, kuid ääretult oluline roll. See on üks neist rollidest, millelt oodatakse pisimategi tõrgeteta toimimist, eksimisruumi ei ole," ütles justiitsminister Maris Lauri. "Vanglaametnikud ja kriminaalhooldajad töötavad inimestega, kes ei ole elus alati õigeid valikuid teinud ning kelle edasisest käekäigust sõltub meie kõigi turvatunne. Meie parim töövahend on mõistus ning oskus seda kasutada," rääkis justiitsminister.