Täna on aasta kõige depressiivsem päev

"Veebikursuse eesmärk on anda vahendid, kuidas ennast mõista, uurida oma mõtteid, tundeid, toetada und ja suhtlemisoskust," lisas Oidermaa, kes soovitas panustada oma vaimsesse tervisesse süsteemsemalt. Kümnenädalane e-kursus on mõeldud noortele ja täiskasvanutele, kes kogevad alanenud meeleolu, langenud energiataset, huvide või elurõõmu vähenemist. "See ei tähenda tingimata, et inimesel on depressioon. Kuna tegemist on peamiste depressiooni sümptomitega, annab kursus juhtnöörid, kuidas depressiooni olemusest aru saada ja kuidas enesetunnet parandada. Ka need, kellele ei ole depressiooni diagnoosi, kuid kes kogevad esimesi sümptomeid, võivad kursusest ikkagi kasu saada ja oma enesetunnet parandada," sõnas Oidermaa.