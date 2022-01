Rakvere linnas soolab teid AS Raktoom. Äriühingu omanik Meelis Toom tunnistas, et sel talvel on soola tublisti kulunud. Küsimusele, kas seda jätkub talve lõpuni, vastas ta, et seda ei oska prognoosida. “Kas välja tuleme, sõltub ilmast,” sõnas Toom.