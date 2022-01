Ettevõtjaks hakkamise paradoks

Osaühingu asutamiseks pole vaja isegi kohe osakapitali sissemakset teha, selle tegemiseks võid valida nii pika perioodi, kuni inflatsioon on minimaalse osakapitali sissemakse, 2500 eurot, söönud nii väikeseks summaks, et pärast võib tegu olla pelgalt kuupalgaga, kui sedagi. Tulevikus on sul vaja ka raamatupidajat, aga sellele on veel vara mõelda – arvesta seda lihtsalt oma eelarves ja säilita kindlasti kõik arved, mis su ettevõtte koostab, ning ka need, mis su ettevõttele koostatakse.