Mõru tennisepill tuli alla neelata Novak Djokovici fännidel, kelle lemmik saadeti pärast lubamiste-keelamiste kadalippu Austraaliast välja. Võimalik, et sama oleks juhtunud ka serblase hämamiseta ja otsus on õiglane, aga kõigest hoolimata on kahju.