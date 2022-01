Juhtkiri: lummav, ohtlik või niisama nunnu

On ka vaateid, mida me nii ilusaks ei pea. Paraku on loodusseadused võimsamad inimese tehtud seadustest ja tuletavad meile aeg-ajalt meelde, et oleme isegi osa loodusest. Narva maanteel tugeva tuisuga kraavi külili keeranud raskeveok on selles võtmes ju võrreldav näiteks Sahara kõrbes koiottidest ja raisakotkastest auklikuks näritud sõralisega.